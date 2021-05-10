المرجع السيستاني يصدر بياناً بشأن بشأن

2021/05/10 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني تعازيه إلى الشعب الافغاني

بـ"فاجعة" تفجير مدرسة "سيد الشهداء" في

كابول، فيما دعا الدول الاسلامية

والمجتمع الدولي إلى القيام

بمسؤولياتها ولاتترك الشعب الافغ

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