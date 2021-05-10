العراق يسجل نحو 5000 اصابة بكورونا

2021/05/10 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين،

الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الكوادر

الصحية سجلت 4902 إصابة جديدة بفيروس

كورونا في عموم المحافظات العراقية،

فيما

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