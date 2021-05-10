النجف تغلق أبوابها أمام الزائرين خلال العيد وفترة الحظر

2021/05/10 | 17:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الاثنين، إغلاق المدينة أمام الزائرين خلال عيد الفطر.

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وقال الناطق الرسمي لقيادة شرطة النجف المقدم الحقوقي مقداد الموسوي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايار 2021)، إنه "تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستكون مدينة النجف الأشرف مغلقة أمام الزائرين خلال فترة الحظر وعطلة عيد الفطر مع شديد الاعتذار عن ذلك لأهلنا في عموم الوطن الحبيب".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء فرض حظر شامل لمدة 10 أيام يبدأ اعتباراً من 12 أيار الجاري، ضمن إجراءات التصدي للوباء.

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