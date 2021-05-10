الحظر في الكويت.. قرار جديد يسري أول أيام العيد

2021/05/10 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الاثنين، رفع حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من أول أيام عيد الفطر.

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