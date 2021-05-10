اندلاع حريق في كرفانات تابعة لشركة صناعية بالنجف

2021/05/10 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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حدث قبل قليل..حريق يلتهم كرفانات تابعة لشركة صناعية في النجف و عجلات الإطفاء تتسارع في اخماد الحريق ..

سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل 5 كرفانات من اصل 10 مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال تابعة الى شركة الريان للصناعة الأنابيب البلاستيكية في منطقة منخفض بحر النجف .

حيث طوقت فرق الاطفاء الحادث واخمدت النيران وانهت الحريق بوقت قياس حال دون وقوع إصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل أحد الكرفانات مما اشعل الحريق بادئ الامر .

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