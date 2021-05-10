شرطة النجف تعلن إغلاق المحافظة أمام الزائرين خلال عيد الفطر

2021/05/10 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، إغلاق المدينة أمام الزائرين خلال عيد الفطر المبارك.وقال الناطق الرسمي لقيادة شرطة النجف المقدم الحقوقي مقداد الموسوي في بيان إنه "تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستكون مدينة النجف الأشرف مغلقة أمام الزائرين خلال فترة الحظر وعطلة عيد الفطر المبارك مع شديد الاعتذار عن ذلك لأهلنا في عموم الوطن الحبيب".وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء فرض حظر شامل لمدة 10 أيام يبدأ اعتباراً من 12 أيار الجاري، ضمن إجراءات التصدي للوباء.

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