حقوق الانسان: عدد الاغتيالات بلغ 89 حالة منذ انطلاق تظاهرات تشرين 2019

2021/05/10 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مفوضية حقوق الانسان أن حالات الاغتيال بلغ عددها تسعا وثمانين حالة منذ انطلاق تظاهرات تشرين عام الفين وتسعة عشر في عموم العراق.

وحذر عضو المفوضية فاضل الغراوي من انحدار البلاد في منحدر خطير في حال استمرار الاغتيالات والفوضى التي تستهدف الكلمة الحرة، وأن محاولة اغتيال الاعلامي احمد حسن في محافظة الديوانية محاولة وحشية تستهدف اسكات الكلمة وتكميم الافواه وخلط الاوراق واخذ البلاد للمجهول.

وطالب الغراوي الحكومة والقوات الأمنية بأخذ دورها بحماية الناشطين والإعلاميين وتقديم الجهات التي تستهدفهم الى العدالة لإنهاء حالة الفوضى في البلاد.

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