السفارة الإيرانية: طهران لم ولن تطلب اغتيال العراقيين

2021/05/10 | 18:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت السفارة الإيرانية في بغداد بياناً، الاثنين، دانت فيه حادثة اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني وما رافقها من أحداث في كربلاء، وتطرقت إلى “مواقف طهران المساندة” لبغداد، فيما قالت إن “إيران لم ولن تطلب اغتيال المواطنين العراقيين”.وجاء في البيان، إن “الجمهورية الإسلامية الايرانية لطالما دعمت السيادة وسلامة الأراضي العراقية وفي هذا الطريق تدعم […]

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