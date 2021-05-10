2021/05/10 | 18:17 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 10 مايو 2021 | 06:05 مساءً | عدد القراءات : 11

الكويت تصدر قرارات جديدة بشأن الاغلاق تطبق اول ايام العيد

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الاثنين، رفع حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من أول أيام عيد الفطر.

وقال المزرم إن القرار الصادر من مجلس الوزراء تضمن أيضا تحديد نسبة العاملين في مقرات العمل بالقطاعين العام والخاص بنسبة لا تزيد عن 60 بالمئة.

وأضاف المرزم أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضا فتح دور السينما والمسارح والسماح لدخول المحصنين فقط.

كما تقرر السماح باستلام طلبات الوجبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل.

وبموجب القرار الجديد يتم إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة باستثناء طائرات الشحن مع كل من دول نيبال وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا.

كما يمنع المقيمون القادمون من من نيبال وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا، من دخول البلاد سواء مباشرة أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج تلك الدول مدة 14 يوما على الأقل.

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