محافظتان تطلبان استثنائهما من حظر التجوال الشامل خلال فترة العيد

2021/05/10 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه محافظا النجف وبابل ، اليوم الإثنين ، طلباً إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لإستثنائهما من حظر التجوال الشامل والذي سيبدأ العمل به بعد غد الأربعاء ولمدة 10 أيام.

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