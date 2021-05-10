2021/05/10 | 18:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة كربلاء المقدسة تعلن البدء من اليوم بتطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/10 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة كربلاء المقدسة تعلن البدء من اليوم بتطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة كربلاء المقدسة تعلن البدء من اليوم بتطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).