صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  794 المسجلة اليوم بكورونا

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 794 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
586 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 28 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 97 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 28 الرصد الوبائي حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الثاني 66 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الرصافة 71 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاعظمية 58 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 59 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد الجديدة 64 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاستقلال 11 حالة من خلال الرصد الوبائي
البلديات الأول 132 حالة من خلال الرصد الوبائي
208حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
28حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة /
9 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 508
18حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341
6حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة
7حالات في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221
8حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310
5حالات في منطقة الكرادة محلة/ / 909 / 901
16 حالة في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754
21حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723
7 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703
4 حالات في منطقة الكريعات
9 حالات في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964
12حالة في منطقة زيونة
17 حالة في منطقة النهروان
5 حالات في منطقة الكفاح
9 حالات في منطقة القاهرة
5 حالات في شارع الجمهوري
7 حالات في منطقة المشتل
8 حالات في منطقة الطالبية
6 حالات في منطقة المدائن
8 حالات في منطقة الوزرية
واضافت الدائرة، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 152576 توفي منهم 1671 للاسف فيما اكتسب الشفاء 142242 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8663”
ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.
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