صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  794 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/10 | 18:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 794 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 586 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 794 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

586 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 28 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 97 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 28 الرصد الوبائي حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 66 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 71 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 58 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 59 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد الجديدة 64 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 132 حالة من خلال الرصد الوبائي

208حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

28حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة /

9 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 508

18حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

6حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

7حالات في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221

8حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310

5حالات في منطقة الكرادة محلة/ / 909 / 901

16 حالة في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

21حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723

7 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703

4 حالات في منطقة الكريعات

9 حالات في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

12حالة في منطقة زيونة

17 حالة في منطقة النهروان

5 حالات في منطقة الكفاح

9 حالات في منطقة القاهرة

5 حالات في شارع الجمهوري

7 حالات في منطقة المشتل

8 حالات في منطقة الطالبية

6 حالات في منطقة المدائن

8 حالات في منطقة الوزرية

واضافت الدائرة، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 152576 توفي منهم 1671 للاسف فيما اكتسب الشفاء 142242 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8663”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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