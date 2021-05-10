2021/05/10 | 18:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في العراق، اليوم الاثنين، عن قلقها بشان قرار محكمة النقض في اقليم كوردستان الاخير بدعم الحكم بالسجن ضد خمسة صحفيين وناشطين.

وذكر وفد الاتحاد الاوروبي بالاتفاق مع رؤساء البعثات في العراق، في بيان، ان "وفد الاتحاد والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق يعرب عن قلقها بشان قرار محكمة النقض في اقليم كوردستان الاخير بدعم الحكم بالسجن ضد خمسة صحفيين وناشطين".

واضاف البيان، ان "حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في محاكمة عادلة هما مكونات اساسية للمجتمعات الديمقراطية، وتمكين المؤسسات الشفافة والمساءلة والحكم الرشيد.



يؤثر هذا الحكم سلبا على مساحة الاصوات المعارضة في KRI وعلى قدرة اعضاء الصحافة على الابلاغ دون خوف من الانتقام او القيود التعسفية".

وتابع البيان، انه "يلاحظ وفد الاتحاد الاوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق بقلق الاشارات الواردة في الحكم بشان الاتصالات بين المتهمين والسفارات الاجنبية، بما في ذلك القنصلية الالمانية العامة في اربيل ، ويذكر ان التبادلات المنتظمة مع المجتمع المدني هي جزء لا يتجزا من اعمال التمثيل الدبلوماسي في جميع انحاء العالم".

ودعا وفد الاتحاد الاوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق "حكومة اقليم كوردستان للوفاء الكامل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وفي الاجراءات القانونية الواجبة، وضمان التمتع الكامل بحرية التعبير والحرية الصحفية".

PUKmedia متابعة

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الاتحاد الأوروبي بشان الحكم القضائي ضد ناشطي دهوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الاتحاد الأوروبي بشان الحكم القضائي ضد ناشطي دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).