مقتدى الصدر: مستعدون لمعونة ’إخوتنا’ في أفغانستان رغم ’جراحاتنا’ (وثيقة)

2021/05/10 | 18:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على سؤال حول الأحداث الأمنية الأخيرة في افغانستان.

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وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي الخاص للصدر، وتلقى "ناس" نسخة منه، فإن زعيم التيار الصدري عدّ الانسحاب الاميركي من افغانستان بانه أزعج الكثيرين داخل وخارج افغانستان، وعلى رأسهم "الارهابيين والدواعش".

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