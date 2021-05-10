تفاصيل جديدة عن حالة الفنان سمير غانم.. لم يدخل في

2021/05/10 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الفنانة المصرية، نهال عنبر، ما يشاع عن دخول الفنان، سمير غانم، في غيبوبة، حيث يرقد في المستشفى بحالة حرجة نتيجة خلل في وظائف الكلى.

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