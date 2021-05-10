الغزي والكعبي والمعمار يبحثون تنفيذ المشروعات الخدمية لمنطقة الفضيلية

2021/05/10 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وأمين بغداد، علاء معن المعمار، اليوم الاثنين، تنفيذ المشروعات الخدمية لمنطقة الفضيلية، شرقي العاصمة بغداد.وذكر […]

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