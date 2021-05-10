الصحة تسجل 4902 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة

2021/05/10 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزارة الصحة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم محافظات العراق وخلال أربع وعشرين ساعة.

وسجلت الوزارة أربعة الاف وتسع مئة واثنين إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل الى الشفاء ستة الاف ومئتين وسبعة وثلاثين مصابا، مشيرة الى وفاة تسعة وعشرين مصابا، هذا وادخل الى العناية المركزة خمس مئة وثلاثة وأربعين حالة، وبلغ عدد الملقحين أربعة عشر الفا وسبع مئة وواحد وسبعين شخصاً.

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