2021/05/10 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة عراقية تعلن البدء من اليوم بتطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل

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