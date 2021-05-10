البعثيون وقضايا الإسلام وتاريخ الأمة القومي (5) - جعفر المظفر

2021/05/10 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر لكن الدكتورإلياس فرح الشديد الإعجاب بعفلق جعلني أعتقد أن آخر مكان للفيلسوف هو العمل السياسي.



وهو نفسه لم يكن مهتما بهذا العمل بل كان جل إهتمامه قد إنصب على الجانب الفكري, وقد كان مولعا بعفلق إلى حد كبير حتى قيل عنه أنه كان قد كرس قلمه لشرح نظريات هذا الأخير وإنه لا يملك مكانا خارج عقل أستاذه.



لكن الوقوف أمام حدث كبير كالإنقلاب على شرعية القيادة القومية للحزب وإقصائها عن طريق الإنقلاب والتمرد ا ......





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