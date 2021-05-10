2021/05/10 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوبى للمجانين قراءة في كتاب “دفاعاً عن الجنون مقدمات” لممدوح عدوان نجيب الشوفي تدافعات شخصية وفكرية ونفسية تقود القارئ في رحلته داخل كتاب الكاتب السوري الراحل ممدوح عدوان وتقود حاجتنا إلى الجنون الذي سعى إليه في كتابه “دفاعاَ عن الجنون مقدمات” والذي يمثل مختصراً هاماً في خريطة حياته الفكرية والنفسية.فبذات القدر الذي حاول […]

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