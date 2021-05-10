نائب:الاغتيالات في البلاد . . تتحملها فرق موت تابعة لمخابرات دول عديدة

2021/05/10 | 18:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأثنين 10 مايو 2021 | 06:31 مساءً

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نائب:الاغتيالات في البلاد .



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تتحملها فرق موت تابعة لمخابرات دول عديدة

اتهم النائب هشام السهيل مخابرات دول / لم يسمها/ مسؤولية عمليات الاغتيال التي طالت عددا من الناشطين والصحفيين.



وقال في بيان صحفي : هناك قوى خارجية وداخلية لاتريد الاستقرار للبلد ولاتريد اجراء انتخابات نزيهة شفافة.



واضاف السهيل: هناك فرق موت تابعة لاجهزة مخابرات دول عديدة تعمل بالعراق يحركون هذه الفرق متى يشاؤون..داعيا قادة العراق السياسيين الى معرفة ان امن البلدان لم يعد محليا بل دولي .



واوضح ان: امن واستقرار الدول ياتي من الانفتاح والتعاون وتبادل المعلومات الامنية مع جميع دول العالم الاقليمية والدولية وخاصة الدول المهتمة بشان العراق.



وتابع السهيل : من المفروض انتهاج سياسة جديدة مع العالم الخارجي ..مشيدا بالخطوات الايجابية للحكومة الحالية بالانفتاح على دول العالم والتي تحتاج لدعم داخلي لتهيئة الاجواء لاجراء انتخابات حرة نزيهة ولتشكيل الحكومة القادمة

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