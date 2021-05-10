كربلاء تعلن البدء بتطبيق حظر التجوال الشامل مساء اليوم

2021/05/10 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، البدء بتطبيق حظر التجوال الشامل اعتبارا من هذا اليوم الساعة (الثامنة مساء”) نظراً لأرتفاع عدد الاصابات بڤايروس كورونا المستجد.

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان صحفي، انه “تنفيذاً لمقرارات خلية الازمة في محافظة كربلاء المقدسة، عقد في مبنى قيادة شرطة كربلاء الاجتماع الأمني الموسع بحضور قائدي عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة المحافظة اللواء احمد علي زويني وممثلي الأجهزة الأمنية وآمري القواطع”، مبينة ان “الإجتماع أكد على تشديد الإجراءات الأمنية اعتبارا من هذا اليوم الاثنين الساعة (الثامنة مساء”) نظراً لأرتفاع عدد الاصابات بڤايروس كورونا المستجد في مدينة كربلاء المقدسة بحسب ما اقرته خلية الازمة في المحافظة”.

واضاف البيان، انه “سيتم نشر جميع مفاصل الجيش والشرطة والقوات الأمنية الأخرى في محافظة كربلاء لمنع حركة المواطنين عدا الحالات الإنسانية والفئات المستثناة سابقاً وتأتي هذه الخطوات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من وباء كورونا الخطير”، مشددا على “أهمية الالتزام بقرارات حظر التجوال الصحي والتعاون مع القوات الأمنية في تنفيذ هذه القرارات وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى واتباع التعليمات الصحية لأجل أطفالكم وعوائلكم ولأجل المجتمع”.

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