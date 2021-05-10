حريق يلتهم كرفانات شركة صناعية في النجف

2021/05/10 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حريق اندلع داخل كرفانات شركة صناعية في محافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل 5 كرفانات من اصل 10 مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال تابعة الى شركة الريان للصناعة الأنابيب البلاستيكية في منطقة منخفض بحر النجف”.

وأشار البيان إلى أن “فرق الاطفاء طوقت الحادث واخمدت النيران وانهت الحريق بوقت قياس حال دون وقوع إصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”، مبينة أن “سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل أحد الكرفانات مما اشعل الحريق بادئ الامر”.

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