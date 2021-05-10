عمليات مشتركة للجيش والبيشمركة ضد داعش

2021/05/10 | 18:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، استمرار العمل مع اقليم كوردستان لملاحقة ارهابيي تنظيم داعش.

وقال اللواء يحيى رسول في حديث مع وكالة الانباء العراقية اليوم الاثنين، ان "هناك تنسيقا مع حرس الاقليم لملء الفراغات بين خط صد قوات حرس الاقليم وقوات الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى أنه "من خلال معلومات استخباراتية تم تنفيذ عدة عمليات في هذه المناطق"، مضيفا بان "العمل مستمر في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية في تلك المناطق ونطمح مستقبلا لإنهاء هذه الفراغات".

من جانبه آخر كشف اللواء رسول عن "تشكيل لجان فنية تعمل على عقد عدة اجتماعات بشأن ذلك"، مشيرا الى "أننا نجحنا من خلال الحوار الاستراتيجي بتحويل قوات التحالف الدولي من قتالية الى تدريبية".

وأشار رسول الى "الحاجة للتدريب والتسليح والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية دون طلب الحاجة لأي مقاتل من التحالف لأن ذلك يصب في استكمال بناء قدرات القوات المسلحة العراقية"، موضحا أن "الحوار مستمر ويتضمن نتائج إيجابية".

PUKmedia / متابعة

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