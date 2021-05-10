اقليم كوردستان يسجل 829 اصابة جديدة بكورونا

2021/05/10 | 18:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، تسجيل 829 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، انه تم اجراء 7585 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم خلال 24 ساعة.

وتم تسجيل 829 اصابة جديدة، 183 منها في اربيل ، 259 في السليمانية و328 في دهوك و8 في حلبجة و51 في كرميان.

وتماثلت 1142 حالة للشفاء، 305 في اربيل و398 في السليمانية و366 في دهوك و10 في حلبجة و58 في كرميان و5 في رابرين.

وسجلت الوزارة 10 حالات وفاة، 3 في اربيل و4 في السليمانية و2 في دهوك وحالة في كرميان.

وبلغ العدد الكلي للاصابات 21871 شفي منها 138021، فيما توفي حتى الآن 4118 شخصا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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