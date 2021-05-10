بابل تخاطب لجنة الصحة والسلامة لاستثنائها من الحظر (وثيقة)

2021/05/10 | 18:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه محافظ بابل، حسن منديل، الإثنين، طلباً إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من أجل استثناء المحافظة من حظر التجوال الشامل والذي سيبدأ العمل به بعد غد الأربعاء ولمدة 10 أيام.

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وحصل "ناس" (10 ايار 2021)، على نسخة من وثيقة، طلب فيها محافظ بابل، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رئيس الوزرء مصطفى الكاظمي، بـ"استثناء محافظة بابل من حظر التجوال الشامل، لوجود ضرورة تتمثل بفتح المحال التجارية والمزارات الكبيرة في المحافظة، وبسبب تزايد أعداد الناس المتبضعين والزائرين، ولغرض مراعاة ذوي الدخل المحدود" وفقاً لنص الوثيقة.

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