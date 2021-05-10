أنسنة الوعي العربي

2021/05/10 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل من اشتغل على مقاربة مُكَوّنات الوعي العربي منذ جاهلية العرب الأولى، وإلى اليوم؛ لاحظ غيابَ الإنسان ـ الإنسان مجردا من كل الاعتبارات والصفات والإضافات ـ من الهَمّ والاهتمام الذي ينتظم هذه المكونات.وما اشتغال المفكر الإسلامي القدير/ محمد أركون على بعض تجليات النزعة الإنسانية عند بعض مفكري العرب القدماء (التوحيدي ومسكويه في القرن الرابع الهجري تحديدا) إلا دليل عن ضمور هذه النزعة/ هذا البُعْد، وكونه محدودا في مسار اشتغال العقل العربي الإسلامي على مدى أربعة عشر قرنا.

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