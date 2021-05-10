2021/05/10 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال كريم خان رئيس فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم داعش ، إنه وجد أدلة تفيد بأن ما ارتكبه التنظيم بحق الإيزديين في العراق، إبادة جماعية.وقال في تصريح صحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة: جرائم داعش ضد الأيزديين “إبادة جماعية” المركز الخبري الوطني.

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