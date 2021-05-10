العرادي يؤكد اهمية التوجهات الرامية الى التحول الرقمي ودوره في النهوض بالاداء الاقتصادي

اكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي ،الاثنين، اهمية التوجهات الرامية الى التحول الرقمي ودوره في النهوض بالاداء الاقتصادي داخل العراق. ولفت العرادي خلال مشاركته في قمة التحول الرقمي في العراق الافتراضية ، الى ان العراق بامس الحاجة الى تطوير الاتمتة والحوكمة في اداراة مفاصل البلاد والانتقال الى مرحلة افضل تتناسب وقدرات البلاد. وعقدت قمة التحول الرقمي في العراق برعاية شركة اسيا سيل ، بمشاركة العديد من قادة الفكر والمؤثرين ومن جميع أنحاء العالم للمشاركة بأفكارهم حول إستراتيجية التحول الرقمي في العراق.
وكان من بين الحضور البارزين مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وصناع قرار، وإستراتيجيون، ومبتكرون رقميون، وقادة تحول رقمي، وبنوك، ومؤسسات مالية، ومنظمات مانحة، ومثلهم الكثير. وشملت القمة، والتي عقدت افتراضيًا بسبب ظروف الجائحة،العديد من الموضوعات الحاسمة والأفكار الجديدة المتعلقة بإصلاحات الهيكلية الرقمية عرضت في سلسلة من الندواتالديناميكية، وحلقات النقاش التفاعلية، والحوارات الاستراتيجية.
وكان من بين هذه المواضيع القفزة من الاقتصاد الورقي إلى الاقتصاد القائم على البيانات، وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية، وتسريع تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية والشمول المالي، وتنفيذ أنظمة جديدة للتعليم الإلكتروني والتي تضع الحلول للتحديات التعليميةالحالية في العراق.
وناقشت القمة التقنيات المنبثقة في العالممثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتحليلات والروبوتات وكيف يجب استخدام هذه الابتكارات الرائدة للمساهمة في تنمية العراق.
ومن الأمثلة المستخدمة لتوضيح هذا التقدم مراكز بيانات آسياسيل التي أثبتت أنها المرجع الأجدر للتفوق التكنولوجي في العراق، فقد حرصت آسياسيل على بناء أربعة مراكز بيانات من المستوى الثالثالعالي الجودة بتقييم رصين من قبل مؤسسة UpTime العالمية. وبالرغم من تأخر رقمنة العديد من القطاعات في العراق، إلا أن قطاع الاتصالات هو القطاع التكنولوجي الأكثر تنافسية والمتقدم الوحيد.
وقد تولت آسياسيل، التي كانت الأولى بين شركات الاتصالات العاملة في العراق، مسؤولية تحويل العراق إلى بلد رقمي ابتداءًا بتنظيم ودعم "قمة التحول الرقمي في العراق".
وبوجود تقنيات الربط الشبكي والتواصل مثل الإنترنت والهاتف النقال، ستؤسس هذه القمة البذرة لاقتصاد وطني رقمي، وتعزز القدرة التنافسية للتكنولوجيا بين العراق والعالم، وتفتح الأبواب على مصراعيها نحو نوعية استثنائية من الحياة المجتمعية. من جانبه قال المتحدث باسم آسياسيل ومدير الاتصالات التسويقية المتكاملة فيها عبد الله حسن، "نحن سعداء بأن يكون لنا دور قيادي في هذه القمة، مؤكدا استعدادنا لأن نكون اللاعب الأساسي للتغيير نحو التحول الرقمي في العراق .وأضاف ان "عدد المشتركين في الاتصالات التقليدية عبر الهاتف المحمول يقترب حاليا من ٩٩٪ من السكان، في حين أن عدد المشتركين في خدمات الإنترنت في العراق قد جاوز ٣٠ مليون مشترك، مما يعني أن ٧٥٪ من الشعب العراقي يتصلونبالشبكة الدولية للإنترنت، وهذا مؤشر إيجابي في أن عدد المستخدمين قد جاوز المعدل العالمي المتمثل بـ ٥٠٪ فقط، مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن عدد المستخدمين قد زاد بمقدار ١١مليون مستخدم للإنترنت في العراق بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠فقط! وأن نسبة مشتركي الهواتف الذكية عن الهواتف العاديةعلى شبكتنا هو أكثر من ٧٢٪ وهذا مؤشر ممتاز.
كما ان استمرار العمل والدراسة عن بعد دليل على وعي الشعب العراقي بدور الرقمنة؛ وبالتالي، فإن التحول إلى الحكومة الإلكترونية، بالتأكيد، سيكون نجاحا لجميع الأطراف".
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