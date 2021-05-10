العرادي يؤكد اهمية التوجهات الرامية الى التحول الرقمي ودوره في النهوض بالاداء الاقتصادي

2021/05/10 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي ،الاثنين، اهمية التوجهات الرامية الى التحول الرقمي ودوره في النهوض بالاداء الاقتصادي داخل العراق. ولفت العرادي خلال مشاركته في قمة التحول الرقمي في العراق الافتراضية ، الى ان العراق بامس الحاجة الى تطوير الاتمتة والحوكمة في اداراة مفاصل البلاد والانتقال الى مرحلة افضل تتناسب وقدرات البلاد. وعقدت قمة التحول الرقمي في العراق برعاية شركة اسيا سيل ، بمشاركة العديد من قادة الفكر والمؤثرين ومن جميع أنحاء العالم للمشاركة بأفكارهم حول إستراتيجية التحول الرقمي في العراق.



وكان من بين الحضور البارزين مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وصناع قرار، وإستراتيجيون، ومبتكرون رقميون، وقادة تحول رقمي، وبنوك، ومؤسسات مالية، ومنظمات مانحة، ومثلهم الكثير. وشملت القمة، والتي عقدت افتراضيًا بسبب ظروف الجائحة،العديد من الموضوعات الحاسمة والأفكار الجديدة المتعلقة بإصلاحات الهيكلية الرقمية عرضت في سلسلة من الندواتالديناميكية، وحلقات النقاش التفاعلية، والحوارات الاستراتيجية.



وكان من بين هذه المواضيع القفزة من الاقتصاد الورقي إلى الاقتصاد القائم على البيانات، وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية، وتسريع تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية والشمول المالي، وتنفيذ أنظمة جديدة للتعليم الإلكتروني والتي تضع الحلول للتحديات التعليميةالحالية في العراق.

وناقشت القمة التقنيات المنبثقة في العالممثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتحليلات والروبوتات وكيف يجب استخدام هذه الابتكارات الرائدة للمساهمة في تنمية العراق.



ومن الأمثلة المستخدمة لتوضيح هذا التقدم مراكز بيانات آسياسيل التي أثبتت أنها المرجع الأجدر للتفوق التكنولوجي في العراق، فقد حرصت آسياسيل على بناء أربعة مراكز بيانات من المستوى الثالثالعالي الجودة بتقييم رصين من قبل مؤسسة UpTime العالمية. وبالرغم من تأخر رقمنة العديد من القطاعات في العراق، إلا أن قطاع الاتصالات هو القطاع التكنولوجي الأكثر تنافسية والمتقدم الوحيد.



وقد تولت آسياسيل، التي كانت الأولى بين شركات الاتصالات العاملة في العراق، مسؤولية تحويل العراق إلى بلد رقمي ابتداءًا بتنظيم ودعم "قمة التحول الرقمي في العراق".



وبوجود تقنيات الربط الشبكي والتواصل مثل الإنترنت والهاتف النقال، ستؤسس هذه القمة البذرة لاقتصاد وطني رقمي، وتعزز القدرة التنافسية للتكنولوجيا بين العراق والعالم، وتفتح الأبواب على مصراعيها نحو نوعية استثنائية من الحياة المجتمعية. من جانبه قال المتحدث باسم آسياسيل ومدير الاتصالات التسويقية المتكاملة فيها عبد الله حسن، "نحن سعداء بأن يكون لنا دور قيادي في هذه القمة، مؤكدا استعدادنا لأن نكون اللاعب الأساسي للتغيير نحو التحول الرقمي في العراق .وأضاف ان "عدد المشتركين في الاتصالات التقليدية عبر الهاتف المحمول يقترب حاليا من ٩٩٪ من السكان، في حين أن عدد المشتركين في خدمات الإنترنت في العراق قد جاوز ٣٠ مليون مشترك، مما يعني أن ٧٥٪ من الشعب العراقي يتصلونبالشبكة الدولية للإنترنت، وهذا مؤشر إيجابي في أن عدد المستخدمين قد جاوز المعدل العالمي المتمثل بـ ٥٠٪ فقط، مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن عدد المستخدمين قد زاد بمقدار ١١مليون مستخدم للإنترنت في العراق بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠فقط! وأن نسبة مشتركي الهواتف الذكية عن الهواتف العاديةعلى شبكتنا هو أكثر من ٧٢٪ وهذا مؤشر ممتاز.



كما ان استمرار العمل والدراسة عن بعد دليل على وعي الشعب العراقي بدور الرقمنة؛ وبالتالي، فإن التحول إلى الحكومة الإلكترونية، بالتأكيد، سيكون نجاحا لجميع الأطراف".

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