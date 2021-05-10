الدفاع المدني تعلن إخماد حريق اندلع في 5 كرفانات بالنجف الأشرف

2021/05/10 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني ، اليوم الإثنين، إخماد حريق اندلع في 5 كرفانات بالنجف الأشرف.وقال مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن : "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل 5 كرفانات من أصل 10 مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال تابعة إلى شركة الريان لصناعة الأنابيب البلاستيكية في منطقة منخفض بحر النجف".وأضاف إن "فرق الإطفاء طوقت الحادث وأخمدت النيران وأنهت الحريق بوقت قياسي حال دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وذكرت المديرية إن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل أحد الكرفانات مما اشعل الحريق في بادئ الأمر".

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