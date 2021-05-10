النقل: صيانة وتأهيل خطوط السكك لتأمين انسيابية نقل المنتجات النفطية (صور)

2021/05/10 | 19:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شرعت الشركة العامة لسكك حديد العراق، الاثنين، بإجراء صيانة وتأهيل خط السكة الواصل الى ميناء ام قصر الحنوبي رصيف (11) لتفريغ حمولات النفط الاسود.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايار 2021)، ان "ذلك جاء بعد تأكيدات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ببذل قصارى الجهود من اجل انجاز هذا الخط الاستراتيجي الحيوي لرفع كفاءة خطوط السكك وتأمين سير قطارات نقل المشتقات النفطية لحساب الشركة العامة للمنتجات النفطية".

و قال مدير عام الشركة طالب جواد كاظم الحسيني، بحسب البيان "بدأنا تفعيل البرنامج الاصلاحي للنهوض بواقع الشركة وتصاعد وتيرة العمل من قبل المختصين في المنطقة الجنوبية بإجراء عملية اللحام الحراري والكهربائي لمفاصل وخطوط السكك في محطة قطار الشعيبة الواصل بأتجاه رصيف (١١) لنقل المنتجات النفطية الى ميناء ام قصر الجنوبي والذي تم انشائه مؤخراً ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الخطوط وتأمين سير القطارات بواسطة الشاحنات التخصصية، لرفد الاقتصاد الوطني وتعظيم موارده المالية".

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