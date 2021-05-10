افتتاح مركزين صحيين في قضاء عامرية الصمود

2021/05/10 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليميافتتحت مديرية صحة الأنبار، اليوم الاثنين، مركزين صحيين في قضاء عامرية الصمود لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية في الأحياء الكثيفة بالسكان.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال افتتح اليوم الاثنين، مركزين صحيين هما البوخالد والفحيلات في قضاء عامرية الصمود بحضور القائممقام شاكر العيساوي وعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة ومدير مستشفى الفلوجة التعليمي ومدير قطاع الفارس العربي مع عدد من الكوادر الصحية والإدارية في القطاع".وأضاف، أن "مدير صحة الانبار وجه خلال تفقده اقسام المراكز، بضرورة توفير الادوية والمستلزمات الطبية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل أن تكون المراكزالصحية فاعلة وتلبي احتياجات المنطقة حيث يقدم كل مركز صحي الخدمات الى أكثر من 5 آلاف نسمة".وتابع مراسلنا، أن "الشلال حث المواطنين في المحافظة للتوجه الى المراكز الصحية الخاصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا والمنتشرة في جميع ارجاء محافظة الانبار من أجل الحصول على اللقاح للوصول الى نسبة 80 % وهي المناعة المجتمعية للقضاء على الفيروس".

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