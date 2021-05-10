2021/05/10 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي مقدّمة الكتاب 39 : متابعات عالمية و عربية – نظرة شيوعية ثوريّة(3) ( 2019-2020 )الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 39 / جانفي 2021شادي الشماويمتابعات عالميّة و عربيّة – نظرة شيوعيّة ثوريّة (3)( 2019 - 2020 )ترجمة و تقديم شادي الشماوي ( ملاحظة : الكتاب متوفّر للتنزيل بنسخة بى دى أف من مكتبة الحوار المتمدّن )---------------------------------------------------------- ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقدّمة الكتاب 39 : متابعات عالمية و عربية – نظرة شيوعية ثوريّة(3) ( 2019-2020 ) - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقدّمة الكتاب 39 : متابعات عالمية و عربية – نظرة شيوعية ثوريّة(3) ( 2019-2020 ) - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).