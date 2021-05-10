الصدر يدعو لمحاكمة منفذي الاغتيالات

2021/05/10 | 19:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الاغتيالات باسلوب الجبناء، داعيا الجميع الى ضبط النفس.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الاثنين، إن "للمشاركة في الانتخابات شروطها وميثاقها الذي على الجميع ان يلتزم به ضمن الاطر الشرعية والعقلية والاجتماعية والوطنية، وليست الاغتيالات منها على الاطلاق بل هو اسلوب الجبناء او من يريد النيل من امن الوطن وسلامته".

وأضاف "ندعو الحكومة الى تقديم الجناة الى العدالة باسرع وقت، وندعو الجميع الى ضبط النفس والتحلي بالصبر".

PUKmedia

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