العفو الدولية تدعو لاطلاق سراح صحافيي بادينان

2021/05/10 | 19:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت منظمة العفو الدولية الاحكام الصادرة ضد ضحافيي في اربيل باللاعادلة، داعية الى اطلاق سراحهم فورا.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين، انها تدعو لاطلاق الصحافيين المعتقلين من منطقة بادينان فورا ودون اي شروط، مضيفة بأن قرار محكمة التمييز الصادر في 28 نيسان المنصرم والذي صادق على احكام السجن الصادرة بحق الصحافيين غير عادل، مشددة على ضرورة اطلاق سراح الصحافيين الخمسة بأسرع وقت ودون اي شروط.

يذكر ان المحكمة الجنائية في اربيل اصدرت يوم 16 شباط 2021، احكاما بسجن 5 من الصحافيين من منطقة بادينان وهم " اياس اكرم، شيروان شيرواني، شفان سعيد، كوهدار محمد، هاريوان عيسى"، لمدة 6 اعوام، فيما صادقت محكمة التمييز على الحكم يوم 28 نيسان المنصرم.

PUKmedia / متابعة

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