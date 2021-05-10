فيديو يوثق لحظة قصف الجيش الإسرائيلي خلية تابعة لحماس في غزة

2021/05/10 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقطع فيديو قال إنه للحظة استهداف خلية تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة كانت تستعد لإلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

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