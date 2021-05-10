2021/05/10 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقع مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع البعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أنه “جرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع البعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق المركز الخبري الوطني.

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