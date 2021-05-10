2021/05/10 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، موعد افتتاح مختبر التحليل الجيني للفيروسات، فيما أشارت إلى أنه من سيحسم الموقف بشأن الكشف عن المصابين بالسلالة الهندية، من الذي أجريت لهم مسحات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: لا يمكن كشف السلالة الهندية إلا بعد شهرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لا يمكن كشف السلالة الهندية إلا بعد شهرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: لا يمكن كشف السلالة الهندية إلا بعد شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).