2021/05/10 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع البعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق ........

جرت اليوم الاثنين مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية والبعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق، في مجال تعزيز القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني.

حيث وقع مدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي مذكرة التفاهم ممثلا للحكومة العراقية مع رئيس البعثة السيد جون جيروم، وتهدف المذكرة الى اشاعة القانون الدولي الانساني وجعله جزءا من ثقافة الشباب الجامعي والاكاديميين وعناصر المؤسسات الامنية.

واكد القاضي رائد جوحي ان مذكرة التفاهم تأتي منسجمة مع توجهات السيد رئيس مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، وايضا ترجمة للبرنامج الحكومي الذي نص على فرض هيبة الدولة وبسط النظام وملاحقة الخارجين عن القانون.

وبين ان الصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم يحتم على الجميع تبني مبادئ القانون الدولي الإنساني، داعيا الى تطبيق بنود مذكرة التفاهم لاسيما وان العراق عازم على تعزيز سيادة القانون كما ان الانسجام مع المجتمع الدولي يعد من اولويات الحكومة ومتبنيات رئيس مجلس الوزراء.

وانطوت مذكرة التفاهم التي وقعت مع البعثة الدولية للصليب الأحمر على اقامة الانشطة التي تعزز ثقافة القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني، وحث المؤسسات الحكومية لاسيما الامنية والعسكرية والمعنية بمعالجة ويلات النزاعات المسلحة لاسيما حرب العراق على الارهاب، وعلى تطبيق مبادىء القانون الدولي الانساني.

كما توفر المذكرة الاطار القانوني اللازم لممارسة الانشطة والفعاليات سواء على المستوى الدولي واشتراك العراق طرفا بذلك او على المستوى الوطني.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء 10- آيار- 2021

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