الصحة: العراق الى الآن لا يستطيع كشف السلالة الهندية

2021/05/10 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، إجراء مسحات للعراقيين القادمين من الهند ضمن الرحلة الثانية، وفيما حددت موعد افتتاح مختبر التحليل الجيني للفيروسات أكدت أنه من سيحسم الموقف بشأن الكشف عن المصابين بالسلالة الهندية.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الامير الحلفي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الصحة أجرت، اليوم، مسحات للعراقيين القادمين من الهند ضمن الرحلة الثانية"، مؤكداً أن "النتائج ستظهر غداً".وأضاف الحلفي، أن "العراق الى الآن لا يستطيع كشف السلالة الهندية إلا بعد أن ينتهي العمل في مختبر التحليل الجيني للفيروسات".وبشأن موعد بدء العمل بالمختبر، أوضح الحلفي، أن "العمل أوشك على الانتهاء، لكن هناك مرحلة التدريب ومن ثم ستكون لدى العراق القدرة على التحليل الجيني، وذلك في غضون شهرين أو أقل".وبخصوص فاعلية اللقاحات ضد السلالة الهندية، أكد مدير الصحة العامة: "إلى الآن لا نعلم مدى فعالية اللقاحات تجاه السلالة الهندية، وفي كل العالم لم تثبت فعاليتها بعد، لكنها الخيار الافضل للمواطنين"، مشدداً على أنه "لا يوجد خيار أمامنا غير اللقاح".ودعا الحلفي، المواطنين إلى "التطعيم باللقاحات المضادة للوباء"، مؤكداً أن "عدد الملقحين في العالم وصل الى أكثر من مليار و300 مليون".وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، تسجيل 82 إصابة بالوباء ضمن الرحلة الأولى للعراقيين العائدين من الهند والتي ضمت 399 مسافرا.

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