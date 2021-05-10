2021/05/10 | 20:23 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأثنين 10 مايو 2021 | 07:52 مساءً | عدد القراءات : 15

تدمير حزام وعبوتين ناسفتين بنينوى

دمرت القوات الأمنية، الإثنين، حزاماً ناسفاً وعبوتين ناسفتين في محافظة نينوى.

وقال الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة عشرة وضمن مقالع العريج التابعة إلى حمام العليل في نينوى، من ضبط حزام ناسف، وعبوتين ناسفتين".

وأضاف، أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعياً".

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