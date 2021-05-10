الدفاع النيابية: عمليات الاغتيال محاولة لخلط الأوراق

2021/05/10 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

عدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عمليات الاغتيال الأخيرة بأنها محاولة لإرباك الوضع الأمني وخلق نوع من الفوضى الأمنية لتهديد السلم المجتمعي.

وقال عضو اللجنة محمد حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عمليات الاغتيال الأخيرة تندرج ضمن محاولات خلط الاوراق في ظل الظروف الراهنة وقرب موعد الانتخابات لخلق نوع من الفوضى وزعزعة الامن"، لافتا الى أنه "من المفترض متابعة من يقف خلف تلك العمليات كونه يؤثر سلبا على سمعة البلاد ويربك الوضع الامني، فضلا عن أنه يخلق حالة من عدم الارتياح والقلق لدى المواطنين".

وأضاف، أن "تلك العمليات تسهدف البلاد بصورة عامة وليس اشخاصاً محددين والمقصود منها زعزعة الامن وتهديد السلم المجتمعي"، مبينا أن "القضية اكبر من اغتيال شخص حيث إنها تهدف لهدم امن الدولة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، اليوم الاثنين، جمع الأدلة والمعلومات للقبض على منفذي محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن في الديوانية.

وأعلنت خلية الاعلام الامني، أمس الاحد، اغتيال الناشط المدني إيهاب جواد في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت الخلية، في وقت سابق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني إيهاب جواد في شارع الحداد في المحافظة".

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