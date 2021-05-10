2021/05/10 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي، عمر احمد محمد، اليوم الاثنين، مع السفير الهنغاري في العراق، اتيلا تار، مسألة الانتخابات العراقية والمراقبة عليها.

وقالت المفوضية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن “اللقاء ناقش أيضاً عدد من القضايا الانتخابية ذات الاهتمام المشترك، وفتح أفق التعاون في مجال المراقبة الدولية”.

وبحث الطرفان دور دولة هنغاريا في موضوع المراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة كونها ضمن دول الاتحاد الاوربي وتهتمّ بالشأن العراقي، لا سيّما ما يتعلّق بموضوع الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وهنغاريا يناقشان مسألة الانتخابات والمراقبة عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وهنغاريا يناقشان مسألة الانتخابات والمراقبة عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).