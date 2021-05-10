الإنتخابات، مخاطر توحّد الفساد و الإرهابيين ! .2. - مهند البراك

2021/05/10 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك اما على صعيد الإنتخابات المبكرة التي جرى اعدادها على اساس التغيير اثر انتفاضة تشرين الباسلة و تضحياتها الهائلة و اختارت الكتل الحاكمة السيد الكاظمي و حكومته على اساس ذلك، و رغم جهود الكاظمي، ابدى العديد من المسؤولين السياسيين و البرلمانيين و النقابيين اضافة الى ابرز مواقع التواصل الإجتماعي، ابدوا قلقهم من غموض المناخ السياسي و من الوضع الأمني الذي يزداد تدهوراً و تهديداً. و اشار العديد منهم ال ......





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