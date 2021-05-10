2021/05/10 | 20:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقع العراق، الاثنين، مذكرة تفاهم مع البعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق لتعزيز القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايار 2021)، انه "جرت اليوم الاثنين مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية والبعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق، في مجال تعزيز القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني، حيث وقع مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي مذكرة التفاهم ممثلا للحكومة العراقية مع رئيس البعثة جون جيروم، وتهدف المذكرة الى اشاعة القانون الدولي الانساني وجعله جزءا من ثقافة الشباب الجامعي والاكاديميين وعناصر المؤسسات الامنية".

واكد جوحي بحسب البيان ان "مذكرة التفاهم تأتي منسجمة مع توجهات رئيس مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، وايضا ترجمة للبرنامج الحكومي الذي نص على فرض هيبة الدولة وبسط النظام وملاحقة الخارجين عن القانون".

وبين ان "الصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم يحتم على الجميع تبني مبادئ القانون الدولي الإنساني"، داعيا الى "تطبيق بنود مذكرة التفاهم لاسيما وان العراق عازم على تعزيز سيادة القانون كما ان الانسجام مع المجتمع الدولي يعد من اولويات الحكومة ومتبنيات رئيس مجلس الوزراء".

وانطوت مذكرة التفاهم التي وقعت مع البعثة الدولية للصليب الأحمر على "اقامة الانشطة التي تعزز ثقافة القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني، وحث المؤسسات الحكومية لاسيما الامنية والعسكرية والمعنية بمعالجة ويلات النزاعات المسلحة لاسيما حرب العراق على الارهاب، وعلى تطبيق مبادىء القانون الدولي الانساني".

كما توفر المذكرة بحسب البيان "الاطار القانوني اللازم لممارسة الانشطة والفعاليات سواء على المستوى الدولي واشتراك العراق طرفا بذلك او على المستوى الوطني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع الصليب الأحمر (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع الصليب الأحمر (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).