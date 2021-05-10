أكثر حيلة عبقرية في تاريخ الفورمولا 1 جعلت منفذها يفوز ويخدع العالم

2021/05/10 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رياضة الفورمولا 1 هي من أصعب الرياضات في العالم، فهي تتطلب أكثر التقنيات تطوراً وامهر المهندسين لصنع أسرع السيارات في العالم وقيادتها على اسرع الحلبات، والفوز في هذه الرياضة أمر يتعلق بالذكاء والحنكة أكثر من أي شيء آخر والطريقة التي تعامل بها غوردون موراي مصمم سيارات السباق المشهور مع قانون الفورمولا 1 هذا هي خير دليل.

خدعة غوردون موراي

إن كمية الهواء التي تمر أسفل السيارة لا تقل أهمية عن كيفية تدفق الهواء فوقها عندما يتعلق الأمر بتصميم حزمة ديناميكية هوائية تنافسية.



ولهذا السبب يضع الاتحاد الدولي للسيارات مواصفات معينة لارتفاع السيارة.



بالطبع، الطريقة الوحيدة لقياس مدى ارتفاع سيارة السباق عن الأرض هي الانتظار حتى تتوقف تمامًا أي أن القياس يحصل في حجرة التوقف فقط.

وهذا هو السبب الذي جعل غوردون موراي يصمم سيارة فورمولا 1 لبرابهام في عام 1981 والتي استخدمت ضغط الهواء لإنزالها إلى ما دون حد الستة سنتيمترات على الحلبة.



وبمجرد العودة إلى حجرة التوقف، تستخدم ممتصات الصدمات في السيارة خزانًا هيدروليكيًا للرجوع إلى المواصفات المطلوبة من الاتحاد الدولي للسيارات.

الحنكة والنصر

الجزء العبقري حقًا هو أن موراي كان يعلم أن كل فريق آخر سيسرق فكرة جهازه، لذلك وضع صندوقًا فارغًا من الألومنيوم في السيارة مع بعض الأسلاك الخارجة منه، ركز كل فريق آخر على الصندوق، ولم يلاحظ أحد خط التعليق الهيدروليكي.

النظام بأكمله لم يمنح السيارة أي تعليق، مما جعل قيادة سيارة Brabham BT49C صعبة جداً، ولكن الخدعة كانت كفيلة بمساعدة موراي للفوز بالبطولة بفارق نقطة واحدة.

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