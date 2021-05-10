الصحة البريطانية: جرعة واحدة من لقاح “أسترازينيكا” تقلل خطر الوفاة 80%

2021/05/10 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن بيانات التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” للوقاية من كورونا، تظهر أن جرعة واحدة منه تؤدي إلى تراجع خطر الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بنسبة 80%.وقالت إن […]

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