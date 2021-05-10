إيران تدعو العراق للكشف عن “المعتدين” على قنصليتها

2021/05/10 | 21:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إلى ضرورة الكشف عن هوية “المعتدين” على قنصلية بلاده في محافظة كربلاء، متطلعا الى اتخاذ موقف حاسم من جانب الحكومة والقوات الامنية العراقية لمنع تكرار هكذا أحداث.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وفق بيان للخارجية الإيرانية أوردته وكالة “ارنا” الإيرانية.[…]

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