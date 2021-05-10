2021/05/10 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الزارعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع نيابي وزاري الأسبوع المقبل، لتشكيل لجنة عليا تتابع حصص العراق المائية مع تركيا وإيران وسوريا.وقال عضو اللجنة، سلام الشمري، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسبوع المقبل..



اجتماع نيابي وزاري لتشكيل لجنة عليا تتابع حصص العراق المائية المركز الخبري الوطني.

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