وزير خارجية تركيا وأمير قطر في السعودية.. أبعاد الزيارتين ودلالات

2021/05/10 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الأنظار إلى العاصمة السعودية الرياض حيث تحط فيها طائرتي وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في زيارتين مجدولتين في السابق، لكن التزامن اللافت بينهما قد تكون له أبعاد ودلالات، لاسيما أن "ضيوف المملكة" ضمن حلف واحد.وسبق وأن أزعج هذا الحلف قادة المملكة العربية السعودية لأكثر من ثلاث سنوات، وأسفر عنه قطيعة وحصار وتأزم في العلاقات.

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